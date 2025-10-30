Започна национална научна конференция „120 години музей Сливен“

В Сливен започна Националната научна конференция с международно участие „120 години музей Сливен. Историческа памет и културно наследство“, организирана от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен.

Форумът събира над 60 специалисти от България, САЩ и Украйна, които в рамките на два дни ще обменят идеи, ще представят нови научни изследвания и ще обсъдят актуални въпроси, свързани с културното наследство, музейното дело и историческата памет.

Откриването на конференцията започна с прочитане на поздравителен адрес от името на кмета на община Сливен Стефан Радев, представен от неговия заместник Пепа Чиликова. „Събитието е посветено на значима годишнина за нашия град – 120 години от създаването на исторически музей – Сливен, една институция – истинска съкровищница, която съхранява историческата памет и културното наследство на нашия град, като същевременно е и съвременна научноизследователска организация, осъществяваща различни по вид дейности“, се казва в приветствието му. По думите на кмета, тази годишнина е повод за радост и гордост, защото „нашият исторически музей е пълнокръвната връзка, която ни свързва с миналото и ни вдъхновява за бъдещето“. Изтъкната бе ролята на музея като „средище, където среща си дават различните поколения, а науката, изкуството и съвременните технологии пресичат своите пътища“.

Директорът на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ доц. д-р Николай Сираков също отправи приветствие към участниците. Той подчерта значението на събитието като възможност „да споделим, обсъдим и анализираме най-новите постижения в областта на историята, археологията, етнографията и музеологията, свързани с нашето културно-историческо наследство“. Сираков отбеляза, че конференцията е не само възможност за представяне на научни изследвания и проекти, но и „платформа за обмен на идеи и опит между учени, изследователи и професионалисти от различни области“. В своето изказване доц. Сираков акцентира върху ролята на музея през изминалите 120 години, през които институцията „успешно изпълнява своята ключова роля в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона“. Той припомни, че колекциите на музея включват над 90 хиляди експонати, документи и архиви, които разкриват миналото и помагат да се разбере коренът на сливенската идентичност, като пожела на участниците конференцията да бъде начало на нови партньорства и сътрудничества.

Дългогодишният директор на сливенския музей Георги Кюпчуков, ръководил институцията до 2013 г., отправи поздрав към юбиляра Васил Дечев, на чиято 95-годишнина е посветен още научния форум, с думите: „Поздравявам Васил Дечев с достолепната му 95-годишнина, на която заслужено е посветено настоящото юбилейно честване. Желая му да бъде здрав и все така всеотдайно и задълбочено да изследва историческото минало на нашия град“.

В изказването си Кюпчуков обърна внимание и на заслугите на поколения музейни работници: „В този ден трябва да отбележим достойното дело на нашите предшественици – музейните работници, работили през десетилетията в сливенския музей, да изразим уважение към техния професионален труд, ентусиазъм и всеотдайност, с които е съграден музеят, за да бъде днес такъв, какъвто е. Всеки един от тези труженици на музейното дело има своите заслуги и принос и е достоен името му да бъде споменато.“

Ръководителят на научния форум проф. д-р Петко Петков, преподавател по нова история на България във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, също поздрави участниците. Той подари на музея своята книга „Пътищата към Освобождението“, както и последните издания на Съюза на учените във Велико Търново, съдържащи доклади от годишните научни конференции.

След официалната церемония започна първият ден от програмата на конференцията. Сесиите са посветени на „местата на памет“ и „нематериалното културно наследство“. Сред първите лектори са доц. д-р Николай Сираков и д-р Георги Ковачев от РИМ – Сливен с изследвания за тракийските и римските паметници в града. Гл. ас. д-р Николай Шаранков и доц. д-р Николай Марков представят античните надписи от Сливен и средновековни артефакти. В сесията „Обновяване на музейни експозиции“ ще се включат проф. д.и.н. Вера Бонева, Теодора Недялкова, Каролин Капитанова и други специалисти от водещи музеи в страната.

Следобедната програма е посветена на дарителството и ролята на културните институции в образованието и възпитанието. Сред лекторитеса Дора Чаушева, д-р Златка Антова, Венелина Пеева, както и международни гости, сред които д-р Юлия Ковачева от College of Charleston, САЩ, която ще представи концепцията на Андре Малро за „Въображаем музей“.

На 31 октомври програмата ще продължи с обсъждане на проблемите и перспективите в опазването на културното наследство и възпитанието чрез музея. Темите ще бъдат представени от д-р Тодор Вълчев от РИМ – Ямбол, Величка Мартинова и Бойко Банчев от РИМ – Сливен, които ще дискутират въпроси, свързани с лабораторната консервация, нормативната уредба за археологическите обекти и практическите модели за взаимодействие с наследството. В сесията, посветена на музейно-педагогическата дейност, ще участват проф. Светла Димитрова, проф. дн. Мария Тортика, Пенка Димитрова и други специалисти, които ще представят успешни образователни практики и музейни игри.

Както съобщи БТА, конференцията е част от честванията, посветени на 120 години от началото на музейното дело в Сливен. Кулминацията на празничната програма ще бъде съвместният юбилеен концерт на Регионалния исторически музей и Художествената галерия „Димитър Добрович“, който ще се състои тази вечер (30 октомври) в зала „Сливен“. Двата културни института споделят общо начало още от 1905 г., когато наследниците на възрожденския живописец Димитър Добрович даряват на читалище „Зора“ 12 негови картини – акт, който поставя основите на музейното и галерийното дело в града.