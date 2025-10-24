Две балетни премиери - „Супермен“ и „Нощта“, ще бъдат представени в Стара Загора

Две премиерни заглавия – „Супермен“ на хореографа Джеймс Съдърланд и „Нощта“ на хореографа Аршак Галумян, ще бъдат представени тази вечер на сцената на Държавна опера – Стара Загора по време на „Вечер на съвременния танц“. С този спектакъл балетът на операта открива новия творчески сезон.

Това става ясно от програмата с предстоящи събития, публикувана на официалния сайт на културната институция.

Музиката на първия балет – „Супермен“, е по произведението O, Superman на Лори Андерсън. В постановката участват Нина Крац и Елиът Салберг.

Във втория премиерен спектакъл – „Нощта“, едноактен балет на Аршак Галумян, ще видим Алесия Бакин, Нина Крац, Клара Ферер, Мартина Далласта, София Моккила, Елиът Салберг, Томоки Ишиго, Тристан Еймард и Даниеле Ченторби.

Както припомня БТА, в първата част на празничната вечер ще бъдат представени избрани танцови фрагменти от вече поставени съвременни спектакли – любими както на публиката, така и на артистите. Те разкриват многопластовия талант, индивидуалността и танцовите умения на изпълнителите не само като класически балетни артисти, но и като виртуозни интерпретатори на различни стилове и епохи.

Вечерта ще започне с фрагмент от монументалната „Кармина Бурана“ на Карл Орф. „Публиката ще види и подбрани танцови фрагменти на хореографите Силвия Томова, Донвена Пандурски и Клод Брюмашон, които допълват празничната програма – програма, в която танцът е свобода, полет на тялото и духа, общуване без граници“, посочват от операта.