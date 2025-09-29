Фестивал на старата градска, шлагерна и популярна песен ще има за 13-а година в Самоков

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Самоков,  
29.09.2025 16:55
 (БТА)

В Самоков за 13-а година ще се състои фестивал на старата градска, шлагерна и популярна песен, каза пред журналисти Ралица Стоянова, която е един от организаторите от читалище-паметник „Отец Паисий-1859“. Фестивалът ще се състои на 4 октомври. 

По думите на Стоянова има много записани участници – състави, дуети и индивидуални изпълнители. Тя каза, че се опровергава твърдението, че този вид изкуство няма популярност. 

Ще има много млади участници, сред които и деца. Откриването ще бъде сутринта в събота пред сградата на културната институция. Организаторите са предвидили и работилници на стари занаяти и нови неща за публиката и участниците. 

Откриването ще направят групата от самоковското читалище за стари градски песни „Лунни лъчи“, дамска вокална група „Самокови“, както и Надя Миткова и Николай Тосков.

/ВБ/

