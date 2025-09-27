„Хелоуин парк“ отворя врати в София

Еднодневен фестивал, наречен „Хелоуин парк“, ще има на 31 октомври във Vidas Art Arena, София, информират от Fest Team.

Темата е „Призрачен карнавал“. Специално за фестивала декорите от мюзикъла „Книгата на мечтите“ ще бъдат пренесени на място, за да се слеят с мрачната циркова атмосфера. „Така „призрачният карнавал“ ще оживее в приказна и същевременно страховита обстановка, която ще посрещне посетителите с мащабни визуални елементи“, коментират организаторите.

На карнавалната сцена ще звучи гласът на Дара Екимова, ще има Хелоуин научно шоу, изненади от маг Андреас, състезателни игри и танцови анимации, парад на костюми с награди. В „Омагьосаната шатра“ ще има детски куклен театър „За Зу“, изпълнения от цирк No Limit и балонено шоу.

В „Алеята на страшните занаяти“ децата ще могат да се включат в ателиета „Направи си сам“, детски Хелоуин научен клас, магическо училище и рисуване на лице. Там ще ги очаква и цирков лабиринт от „Нов цирк“, както и интерактивни научни лаборатории. Ще има карусел за по-големи деца и възрастни, влакче и въртележка за най-малките, надуваеми игри и детско пейнтбол игрище.

/ДД