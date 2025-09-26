Лъчезар Бояджиев прави тур в изложбата си „Във ваканция… Corpus Equorum“

Националната галерия организира тур в изложбата „Във ваканция… Corpus Equorum“ с нейния автор Лъчезар Бояджиев. Събитието ще се проведе на 27 септември от 11:00 в „Квадрат 500“, съобщават от екипа.

Те отбелязват, че Лъчезар Бояджиев е известен със своите критични наблюдения и дисекции на трансформиращата се обществена сфера в България и Югоизточна Европа, особено след 1989 г.

„Воден от любопитството към това, което се крие зад най-видимото, Лъчезар Бояджиев изследва как съвременното изкуство може да предложи контрапаметници, докато тества границите на това, което мемориалите и паметниците като цяло могат да постигнат“, казват от Националната галерия.

Както БТА писа, художникът изследва как съвременното изкуство може да създава контрапаметници и да тества границите на това, което мемориалите и паметниците по принцип могат да постигнат. В изложбата Лъчезар Бояджиев представя художествено и дигитално манипулирани фотографии, в които човешките фигури са премахнати от конни паметници в обществени пространства – както в България, така и в различни страни на Европа и по света. Заличените субекти в творбите са предимно мъже – политически лидери, исторически герои, военни командири и членове на императорски семейства, участвали в колониалното завоюване на света.

/ВСР