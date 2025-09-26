Изложба „Сгради по хоризонтала. Български следи в модерната архитектура на Абу Даби“ ще бъде открита тази вечер в Габрово

Изложба „Сгради по хоризонтала. Български следи в модерната архитектура на Абу Даби“ ще бъде открита тази вечер в Център „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово, съобщават организаторите.

„Изложбата изследва срещата между модернизма и социално-архитектурния контекст на региона, като поставя акцент върху архитектурните практики на българските специалисти, работили по емблематични проекти, днес вече обявени за част от модерното наследство на Абу Даби. Чрез архивни документи, фотографии, визуални наративи и интервюта публиката ще има възможност да проследи процесите на културен трансфер и диалог между Изтока и Запада“, заяви за БТА Валентина Мирчева, ръководител на българското училище „Камбана“ в Абу Даби и мениджър на проекта и изложбата.

Преди откриването ще бъдат организирани два дискусионни панела: „Опазване на модерното архитектурно наследство“ и „Съвременни модели за експониране на модерно архитектурно наследство“.

„Изложбата ще продължи до 12 октомври 2025 г., като ще бъде съпътствана от няколко архитектурни работилници за деца“, посочва още Мирчева.

Проектът се реализира с основната финансова подкрепа на Националната програма на Министерството на образованието и науката на България „Неразказаните истории на българите“. Куратори на изложбата са Маргарита Доровска и Община Габрово.