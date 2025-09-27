Подробно търсене

"Умберто" се превърна в ураган от трета категория и може да достигне югоизточната част на САЩ

Илиян Цвейн
Сателитна снимка на бурята "Умберто", петък, 26 септември 2025 г. Снимка: NOAA via AP
Маями,  
27.09.2025 02:10
 (БТА)

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан, се засили до ураган от трета категория, като потенциално може да доведе до опасни метеорологични условия в югоизточната част на САЩ следващата седмица, съобщи американският Национален център по ураганите, предаде Асошиейтед прес.

"Умберто", с максимална постоянна скорост на ветровете от около 90 мили (150 километра) в час, бързо набра сила над централната част на Атлантическия океан в петък по обяд, съобщи Националният център по урагани в Маями. Стихията се намира на около 450 мили (725 километра) североизточно от северните Подветрени острови и се движи бавно на северозапад. 

През уикенда вълните, които вероятно ще причинят опасни приливи и течения, ще започнат да засягат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико и Бермудските острови.

Бурята вече доведе до проливни дъждове в Доминиканската република, което накара властите да евакуират стотици хора и да обявят тревога в пет провинции. Наводнения, свлачища и срутени мостове оставиха десетки населени места изолирани.

/ИЦ/

