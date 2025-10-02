Подробно търсене

Кристъл Палас стартира с успех над Динамо Киев в Лигата на конференциите

Боян Денчев
Кристъл Палас стартира с успех над Динамо Киев в Лигата на конференциите
Кристъл Палас стартира с успех над Динамо Киев в Лигата на конференциите
снимка: АР, Czarek Sokolowski
Краков,  
02.10.2025 21:44
 (БТА) 
Срещи от първия кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:

Динамо Киев (Украйна) - Кристъл Палас (Англия) – 0:2
Ягелония (Украйна) - Хамрун Спартанс (Малта) – 1:0
КуПС (Финландия) - Дрита (Косово) – 1:1
Лозана (Швейцария) - Брейдаблик (Исландия) – 3:0
Лех Познан (Полша) - Рапид Виена (Австрия) – 4:1
Ноа (Армения) - Риека (Хърватия) – 1:0
Омония Никозия (Кипър) - Майнц (Германия) – 0:1
Райо Валекано (Испания) - Шкендия (Република Северна Македония) – 2:0
Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0

по-късно днес:
Абърдийн (Шотландия) - Шахтьор Донецк (Украйна)
АЕК Ларнака (Кипър) - АЗ Алкмаар (Нидерландия)
Целе (Словения) - АЕК Атина (Гърция)
Фиорентина (Италия) - Сигма Оломоуц (Чехия)
Легия Варшава (Полша) - Самсунспор (Турция)
Ракув Ченстохова (Полша) - Университатя Крайова (Румъния)
Шелбърн (Ирландия) - Хекен (Швеция)
Слован Братислава (Словакия) - Страсбург (Франция)
Спарта Прага (Чехия) - Шамрок Роувърс (Ирландия)

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:05 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация