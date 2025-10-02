Над 40 процента от младите хора в Северна Македония пушат, а към цигарите за пръв път посягат деца на 13 години

Анализите за тютюнопушенето в Република Северна Македония показват, че над 40 процента от младите хора под 18 годишна възраст пушат, а децата посягат към цигарите още на 13 годишна възраст, пишат медиите в страната, след регионална работна среща на тема „Засилване на сътрудничеството между медиите, експертите и институциите за по-добри политики за контрол на тютюна и опазване на общественото здраве в Западните Балкани“, организирана от мозъчния тръст Аналитика.

„Това, което е наистина опустошително, е вредното въздействие върху здравето. Трябва да предотвратим това и Министерството на образованието и науката и правителството предприемат определени стъпки предимно за превенция, за да се избегнат разходите за лечение в по-късни години“, казва министъра на образованието и науката Весна Яневска, цитирана от Дойче веле.

Яневска е посочила, че новите законови решения за началното и средното образование задължават училищата да прилагат програми срещу дискриминацията, срещу насилието, срещу младежката престъпност, но също и срещу злоупотребата с вещества като тютюн, алкохол и наркотици.

Според статистиката на Института за обществено здраве в страната 45,4 процента от гражданите на Северна Македония са активни пушачи, което е значително повече от разпространението на тютюнопушенето в Европа, където пушат 25 процента от гражданите.