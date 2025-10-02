Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив се преименува в Академия по национална и информационна сигурност, реши парламентът

Парламентът прие решение за преименуване на специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика със седалище в Пловдив в Академия по национална и информационна сигурност.

От Висшето училище са запознали народните представители с мотивите за преименуването и са посочили постоянно нарастващия брой на студентите в седемте бакалавърски и магистърски програми по национална, регионална и глобална сигурност и обновената материална база. Пълноценното привличане на студенти и партньори от чужбина е затруднено, защото поради недоразумения с превода на името у тях първоначално се създава впечатление, че става дума за институция от средното образование, се посочва в доклада на Комисията по образованието и науката на Народното събрание.

Ангел Янчев от "Възраждане" заяви, че няма да подкрепят предложеното решение и отбеляза, че то се приема с изключителни скорости в комисия и в пленарна зала. Той посочи, че това ще бъдат първата частна академия. По думите му не е приемливо произвеждането в академия заради търговски цели.