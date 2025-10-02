Вратата за Джеймс Уорд-Праус в Уест Хям не е затворена, увери мениджърът Нуно Еспирито Санто

Мениджърът на Уест Хям Нуно Еспирито Санто заяви, че вратата на тима не е затворена за полузащитника Джеймс Уорд-Праус.

30-годишният халф бе изваден от групата на тима за мача с Евертън, завършил 1:1. Това бе първият мач на Еспирито Санто начело на "чуковете", след като замени уволнения Греъм Потър в края на миналата седмица.

"Винаги искам да се запозная с играчите възможно най-бързо, за да мога да вземам решения. Джеймс не игра, но сега имаме тренировка и може да реша да го включа срещу Арсенал", каза португалецът.

"Нагласата ми винаги е да правя това, което е най-добро за тима. Сезонът е дълъг и е рано да казвам какво очаквам. Нуждая се от здрав състав. Утре ще вземам решения", каза още Еспирито Санто.