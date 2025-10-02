Посланикът на Полша в България Мачей Шимански представи в София изложбата си „Време за излитане“

Изложбата „Време за излитане“ на посланика на Полша в България Мачей Шимански бе открита тази вечер в Полския културен институт в София.

Патрон на събитието е вицепрезидентът Илияна Йотова, която каза, че за първи път вижда с толкова много любов да се снима не само българската природа, но и птиците, които населяват нашата страна. Тя посочи, че много харесва и заглавието на изложбата, защото смята, че е време за летене - и в прекия, и в преносния смисъл на това словосъчетание. В изказването си вицепрезидентът подчерта, че винаги е вярвала в силите и възможностите на културната дипломация.

Открих много красиви места, снимайки птиците в България. Когато пътувах из страната с моите изложби, се запознах с доста хора, представители на власти, важни личности в тези градове, както и прекрасни българи, които обичат природата. И затова благодаря на птиците, каза посланик Мачей Шимански.

Изложбата може да бъде разгледана до 17 октомври.

Д-р Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България, е любител на природата, но проявява най-голям интерес към птиците, които наблюдава активно вече почти 40 години. Приключението с фотографията той започва през 2001 година и оттогава не си представя излизане сред природата без фотоапарат, посочват организаторите.