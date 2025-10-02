Открих много красиви места, снимайки птиците в България, каза посланикът на Полша у нас Мачей Шимански

Открих много красиви места, снимайки птиците в България. Когато пътувах из страната с моите изложби, се запознах с доста хора, представители на власти, важни личности в тези градове, както и прекрасни българи, които обичат природата. И затова благодаря на птиците. Това каза посланикът на Полша в България Мачей Шимански на откриването на изложбата си „Време за излитане“ в Полския културен институт в София тази вечер.

Това не е първата ми изложба в България. Напротив. Това е 14-ата експозиция със снимките ми. На различни места на мои изложби идваха хора и ме питаха защо един дипломат снима птици. Най-верният отговор е: „Защо не?“.

Експозицията бе открита от вицепрезидента на България Илияна Йотова, която е и патрон на събитието.

Изложбата може да бъде разгледана до 17 октомври.

Както БТА писа, фотографската експозиция показва птици в полет. Д-р Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България, е любител на природата, но проявява най-голям интерес към птиците, които наблюдава активно вече почти 40 години. Приключението с фотографията той започва през 2001 година и оттогава не си представя излизане сред природата без фотоапарат, посочват организаторите.