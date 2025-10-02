За първи път виждам с такава любов да се снимат българската природа и птиците й, каза Илияна Йотова за изложбата на посланик Мачей Шимански

За първи път виждам с толкова много любов да се снима не само българската природа, но и една от най-чудесните и красиви части - птиците, които населяват нашата страна. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на изложбата „Време за излитане“ на посланика на Полша в България Мачей Шимански в Полския културен институт в София тази вечер.

Когато преди няколко месеца посланик Шимански ме покани да бъда патрон на тази изложба, уверявам ви, че нямах никакви колебания. Ще питате откъде знаех за тази изложба, за неговото хоби да снима птици. Случи се, както винаги в живота, съвсем случайно. Когато си предаваха две страни Председателството на Съвета на Европейския съюз - от Полша на Дания, стана така, че някои от тези снимки бяха в едно фоайе и наистина бяха прекрасни, обясни тя. Полша пое ротационното председателство на Съвета на ЕС през януари т.г., като на 1 юли го предаде на Дания.

Йотова отбеляза, че когато разгледала настоящата изложбата и снимките на поканата за събитието, си спомнила поемата на Жак Превер „Как да нарисуваме портрет на една птица“.

„Една много хубава, много човешка история за това как трябва да нарисуваме първо клетката, да оставим вратата й отворена, след това да поканим птицата да влезе, ако, разбира се, тя пожелае, какво да нарисуваме още наоколо, така че на птицата да й е добре, да й е красиво. Но още по-красив е финалът на тази поема, който казва, че ако птицата хареса картината на художника, тя ще запее. Ако не харесва картината на художника, то няма да запее. Но ако пък много хареса картината на художника, то тогава той може да я подпише“, разказа вицепрезидентът.

Тук няма картини на птици, но има снимки и те са толкова красиви, че спокойно според Жак Превер можете да сложите подписа си под всяка една от тях, обърна се Илияна Йотова към Мачей Шимански. По думите й, за да снима човек по този начин, трябва да е свободен, да бъде много широкоскроен, за да може да има усещането за красивото в природата.

Йотова посочи, че много харесва и заглавието на изложбата, защото смята, че е време за летене - и в прекия, и в преносния смисъл на това словосъчетание. „Нека да има повече хора като птиците - да летят високо, да правят добри неща и никога да не се задоволяват да стоят на едно място. Това е кръговратът на света, който ни заобикаля. Ако стоим на едно място, той ще престане да се върти. А ние имаме нужда от този полет, както в днешния доста труден и объркан свят, така и в личен план на всеки човек“, каза тя.

Йотова подчерта, че винаги е вярвала в силите и възможностите на културната дипломация. „Там, където ординерната дипломация не винаги се справя, идва наред културната дипломация“, отбеляза тя.

Както БТА писа, фотографската експозиция показва птици в полет. Д-р Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България, е любител на природата, но проявява най-голям интерес към птиците, които наблюдава активно вече почти 40 години. Приключението с фотографията той започва през 2001 година и оттогава не си представя излизане сред природата без фотоапарат, посочват организаторите. Изложбата може да бъде разгледана до 17 октомври.