Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на изложбата „Време за излитане“ на посланика на Полша в България Мачей Шимански

Изложба фотография на Мачей Шимански, посланик на Полша в България, се открива на 2 октомври 2025 г в Полския институт в София под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова
София,  
02.10.2025 08:39
 (БТА)

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на изложбата „Време за излитане“ на посланика на Полша в България Мачей Шимански, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Изложбата е под почетния патронаж на вицепрезидента. 

Фотографската експозиция, която показва птици в полет, е подредена в Полския институт в София и се открива днес в 18:30 ч. 

Д-р Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България, е любител на природата, но проявява най-голям интерес към птиците, които наблюдава активно вече почти 40 години. Приключението с фотографията той започва през 2001 година и оттогава не си представя излизане сред природата без фотоапарат, посочват организаторите. Изложбата може да бъде разгледана до 17 октомври 2025 г.

 

