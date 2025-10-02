Вратарят на Ливърпул Алисон ще отсъства до шест седмици поради контузия

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер няма да играе в предстоящите мачове на отбора, според журналиста Дейвид Орнщайн. Бразилецът ще отсъства до шест седмици поради контузия на подколянното сухожилие. 33-годишният страж получи травма във втория кръг на Шампионската лига срещу Галатасарай (0:1).

През сезон 2025/26 Алисон е допуснал 12 гола в 9 мача във всички състезания, като е запазил четири „сухи мрежи“.