Подробно търсене

Вратарят на Ливърпул Алисон ще отсъства до шест седмици поради контузия

Боян Денчев
Вратарят на Ливърпул Алисон ще отсъства до шест седмици поради контузия
Вратарят на Ливърпул Алисон ще отсъства до шест седмици поради контузия
снимка: АР, Adam Davy
Ливърпул,  
02.10.2025 21:06
 (БТА)

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер няма да играе в предстоящите мачове на отбора, според журналиста Дейвид Орнщайн. Бразилецът ще отсъства до шест седмици поради контузия на подколянното сухожилие. 33-годишният страж получи травма във втория кръг на Шампионската лига срещу Галатасарай (0:1).

През сезон 2025/26 Алисон е допуснал 12 гола в 9 мача във всички състезания, като е запазил четири „сухи мрежи“.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:07 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация