Изкуствата трябва да се подкрепят - това е нашата основна мисия, каза Суни Данаджъ, основател на Sofia Art Fair

Изкуствата трябва да се подкрепят и това е нашата основна мисия, каза Суни Данаджъ, която е основател на Sofia Art Fair. Днес беше поставено началото на тазгодишното издание на първото изложение за съвременно изкуство в България. Форумът се провежда за втори път.

Изложението, което тази година е под мотото Imagine, ще продължи до 5 октомври.

В програмата участват 27 галерии и творчески колективи от 13 държави – България, Франция, Нидерландия, Унгария, Италия, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Грузия, Азербайджан и Латвия. Те представят над 80 съвременни автори, включително утвърдени имена и млади таланти.

„Екипната игра е най-добрата игра и благодарение на всички тези усилия реализираме второто издание на Sofia Art Fair. Истината е, че при първото издание си сложихме една много висока летва, която трябваше да стигнем, а и да вдигнем, защото публиката би очаквала това от нас. Мисля, че го направихме. Защото миналата година имахме шест държави в събитието, а тази година имаме 13“, каза още Суни Данаджъ.

Тя посочи, че кураторският проект „Разширени перспективи“, иницииран от платформата Art and Culture Today, допълва темата на тазгодишното издание на форума. Той извежда изкуството извън изложбените зали и внася нов пласт на визуален и концептуален диалог.

Данаджъ отбеляза, че в програмата са включени ученически посещения от различни училища. „Много се радваме, че за втора година има училища и учители, които искаха тенденциозно да организираме посещенията им. Ректорът на Националната художествена академия (НХА) ми се обади, за да ни поздрави за високото ниво и за организацията, която сме създали. Студентите от НХА също ще посетят събитието, защото е важно за тяхното кариерно развитие“, отбеляза тя.

Радослав Механджийски от Art and Culture Today – основен партньор на събитието, уточни, че входът за лица под 18 години е свободен. Той посочи, че в панела SAF Talks ще има гост лектори. „ Европейски и световни имена, всичките топ специалисти в тяхната област. Някои от тях са със звезден статут“, отбеляза Механджийски.

Сред тях са френският мултидисциплинарен артист DJ Agoria, праплеменницата на Фрида Кало – Кристина Кало, Елко ван дер Линген, директор на Фонд „Мондриан“ в Нидерландия – институция, управляваща над 41 милиона евро годишно в подкрепа на културата; Бенедикт Алио, генерален директор на „Сите интернасионал дез Ар“ в Париж, една от най-значимите програми за артистични резиденции в света; Рафаел Матеу де Рос, испански юрист и експерт по художествено право; Мартин Янда, реномиран галерист и председател на Асоциацията на галериите за съвременно изкуство в Австрия; Кристина Сипьоч, заместник-директор на Музей „Лудвиг“ в Будапеща; както и Саболч Вида, директор „Стратегия и изложби“ в Музей на светлинното изкуство в Будапеща.

„Обърнете внимание, че тези хора, особено в тази комбинация, няма да се появят пак в България вероятно“, допълни Механджийски.

Второто издание на Sofia Art Fair бе официално открито в присъствието на кмета на София Васил Терзиев. В речта си той отбеляза, че лична му мечта е столицата да има свой прекрасен музей за съвременно и модерно изкуство – затова подобни събития са ключови.

Както БТА писа, Sofia Art Fair (SAF) е първото изложение за съвременно изкуство в България. Първото издание през 2024 г. привлече над 4000 посетители, 29 галерии и колективи, и представи над 90 артисти.