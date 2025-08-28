Най-голямата международна конференция за изкуство и култура в България SAF Talks ще се проведе в рамките на Sofia Art Fair

За втора поредна година в рамките на Sofia Art Fair ще се проведе най-голямата международна конференция за изкуство и култура в България - SAF Talks. Тя ще събере в София водещи фигури от международната сцена, сред които директори на ключови институции, куратори, правни и културни експерти, съобщават организаторите на изложението.

Те отбелязват, че тридневната програма на конференцията включва лекции, дискусионни панели, Q&A модули, споделяне на опит и истории, насоки и много други интересни разговори и теми, представени от над 15 международни лектори от Нидерландия, Франция, Испания, Унгария, Великобритания, Австрия и България.

Програмата SAF Talks, курирана от Радослав Механджийски (Art and Culture Today), ще представи личности, които оформят бъдещето на съвременното изкуство. Сред тях са Елко ван дер Линген, директор на Фонд „Мондриан“ в Нидерландия – институция, управляваща над 41 милиона евро годишно в подкрепа на културата; Бенедикт Алио, генерален директор на "Сите интернасионал дез Ар" в Париж, една от най-значимите програми за артистични резиденции в света; Рафаел Матеу де Рос, испански юрист и експерт по художествено право; Мартин Янда, реномиран галерист и председател на Асоциацията на галериите за съвременно изкуство в Австрия; Кристина Сипьоч, заместник-директор на Музей „Лудвиг“ в Будапеща; както и Саболч Вида, директор „Стратегия и изложби“ в Музей на светлинното изкуство в Будапеща – един от най-вълнуващите нови музеи в Европа, посветен на изкуството на светлината.

От екипа на форума уточняват, че Sofia Art Fair ще посрещне и Кристофър Спрингхам от Великобритания – колекционер на съвременно изкуство, председател на Responsible Investment Forum: Europe и експерт в сферата на зелената енергия, чийто поглед към творческата икономика предлага безценни прозрения за връзката между изкуство, общество и устойчиво развитие. Гостуването му се осъществява с подкрепата на Държавен културен институт към Министъра на външните работи, чиято мисия е да представя България като съвременна културна държава и активен участник в глобалния диалог.

Дискусионен панел в рамките на SAF Talks ще представи Олга Минева, създател на фондация Emprove, посветила дейността си на темата за психичното здраве и подкрепата на жени, преживели насилие.

От 2 до 5 октомври над 30 галерии и колективи от 12 държави ще покажат работата на млади и утвърдени артисти в рамките на Sofia Art Fair 2025. Темата на тазгодишното издание на международно изложение за съвременно изкуство е Imagine. То ще предложи на посетителите изложбени площи от над 4500 кв. м, вътрешна и външна експозиция, включително голямоформатни скулптури, уникална зона за VR/AR проекти, създадени специално за събитието, дискусии и срещи с артисти – SAF Talks, кураторски обиколки, водени от изкуствоведи.

Организаторите на форума отбелязват, че една от мисиите на Sofia Art Fair е приобщаването на младата публика. Затова всички събития ще бъдат с безплатен достъп за лица до 18 години, като програмата цели да вдъхнови ново поколение зрители и да създаде бъдещи посланици на изкуството.

Както БТА писа, Sofia Art Fair (SAF) е първото изложение за съвременно изкуство в България, създадено с мисията да позиционира страната на световната културна сцена. Първото издание през 2024 г. привлече над 4000 посетители, 29 галерии и колективи, и представи над 90 артисти. 90% от изложителите реализираха продажби – доказателство за нуждата от подобна платформа у нас. Чрез програма като SAF Talks, включваща панели, лекции и професионални срещи, изложението подкрепя международния културен обмен. Още в първото издание SAF Talks привлече над 1100 зрители и участници в програмата си, казаха организаторите.

/ВСР /ЕМС/