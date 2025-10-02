Подробно търсене

Оливие Вердон: Добрите отбори наказват грешките ти

Георги Крумов
Оливие Вердон: Добрите отбори наказват грешките ти
Оливие Вердон: Добрите отбори наказват грешките ти
Оливие Вердон (на преден план) / снимка: AP Photo/Anton Uzunov
Разград,  
02.10.2025 22:10
 (БТА)

Централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон призна класата на тима на Бетис, който успя да спечели с 2:0 насред Разград в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

"Знаехме, че ще бъде труден мач срещу добър отбор. Когато ни вкараха, трябваше да поемем повече рискове и това остави празнини в защитата ни, което доведе и до втория гол", заяви той.

"Имахме няколко добри положения, можеше да вкараме и се надявам да го направим в следващите мачове. Добрите отбори те наказват, когато правиш грешки. Ние трябва да правим същото", каза Вердон след мача.

 

 

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:37 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация