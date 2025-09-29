Тропическата буря "Имелда" и ураганът "Умберто" отнеха живота на човек в Куба и заплашват Бахамските и Бермудските острови

Властите на Бахамските острови затвориха много училища след задължителната евакуация на някои острови в архипелага в очакване на силни валежи в Северно Карибско море, причинени от тропическата буря "Имелда". В Куба стихията взе жертва, след като предизвика свлачища, съобщи Асошиейтед прес.

Бурята се намира на около 55 км северно от остров Грейт Абако, който все още се възстановява от урагана "Дориан", връхлетяла някои части от Бахамските острови като опустошителен ураган от пета степен през 2019 г.



За части от северозападните Бахамски острови, включително Елеутера, Абакос, остров Гранд Бахама и околните острови, е в сила предупреждение за тропическа буря. В някои райони са отчетени прекъсвания на електроснабдяването, като властите затвориха държавните учреждения на засегнатите острови. "Имелда" е с максимална скорост на вятъра от 95 км/ч и се движи на север със скорост 15 км/ч. Националният център за изследване на ураганите в Маями предвижда, че до утре бурята ще се превърне в ураган и ще се отклони към открито море.

Очаква се стихията да донесе валежи от 10 до 20 см в Северозападните Бахами утре и от 5 до 10 см в Източна Куба. Кметът на кубинската столица Индира Олива Буено заяви, че в момента е в ход операция за спасяването както на хората, така и на икономиката на града.

Същевременно, ураганът "Умберто", който е буря от четвърта степен, бушуваше в открито море, което накара метеоролози да смятат, че "Имелда" ще се отклони рязко в източна или североизточна посока, далеч от югоизточните брегове на САЩ. Според метеоролога Алекс да Силва това би могло да спаси САЩ от поройни дъждове.

"Ако двете бури се засекат биха могли да предизвикат така наречения ефект на Фудживара, което би ги накарало да се въртят една около друга обратно на часовниковата стрелка ", уточни експертът.

Умберто е с максимална скорост на вятъра от 230 км/ч. и се намира на около 550 км югозападно от Бермуда. Бурята се движи на северозапад със скорост 20 км/ч., което ще застраши Бермудските острови, но не и САЩ според метеоролога Да Силва.