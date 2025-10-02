Ясни са българските състезатели, които ще участват в квалификацията за Световното първенство по карате в Париж

След проведено обсъждане и според изпратените критерии до клубовете, Спортно-техническата комисия (в състав Ангел Ленков, Бояна Стефанова, Антон Васев, Лъчезар Цветков, Веселин Димитров, Павлин Дишев и Николай Цанев) към БНФК определи състезателите, които ще представят България на Световното първенство - първа фаза в Париж от 17 до19 октомври, обявиха от централата.

"Водени от стремежа да полага основите на един силен национален отбор в бъдеще, съставен от млади и перспективни състезатели и независимо от отличните резултати през 2025 година, постигнати от нашите състезатели и спечелените медали, БНФК следва програмата да залага на млади състезатели, съдии и треньори, които в следващите години да са гръбнакът на българското карате", заявиха от федерацията.

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова вече си осигури квота за Световното първенство в Кайро (Египет).

Състав за Световното първенство - първа фаза в Париж: ката - Велизара Костова и Ангел Ангов, кумите жени - Теодора Цанева (50 г), Йоана Стоянова (61 кг), кумите мъже - Велин Иванов (60 кг), Петър Михайлов (67 кг), Искрен Тодоров (75 кг), Тунджай Тасим (84 кг), Теодор Атанасов (над 84 кг).

Треньори са Бояна Стефанова, Лъчезар Цветков, Веселин Димитров.