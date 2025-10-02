Какви бяха политическите реакции след решението на ВКС относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов

Върховният касационен съд излезе с решение, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. С две разпореждания от 2 октомври – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение, се отказва образуването на производства по депозирани искания от изпълняващия функциите главен прокурор за възобновяване на наказателни дела, се казва в съобщение на Върховния касационен съд.

Във връзка с решението на ВКС от прокуратурата посочиха за БТА, че то не поражда никакви последици за Борислав Сарафов, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), не от ВКС.

Реакции относно решението последваха от държавния глава Румен Радев, както и от представители на политически сили.

Крайно време е нашата съдебна система да е организирана така, че да има истинско върховенство на правото, каза президентът Радев. На това решение би трябвало да реагират българите, посочи той. Това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ) поискаха действия от министъра на правосъдието. Това стана по време на дебатите по промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които предвиждат главният прокурор да може да възобновява спрени наказателни производства при изрични основания.

Това е отговорност на министъра на правосъдието, който председателства ВСС, и би трябвало да поеме инициатива след повече от две години да се обнови съставът на ВСС, да бъде избрана нова квота от Народното събрание, посочи Атанас Атанасов (ПП-ДБ). Поставихте съдебната система в летаргия и така карате вече години наред, коментира Христо Расташки от МЕЧ. По думите му Пеевски е загубил своя главен прокурор заедно с Борисов. Расташки призова министър Георгиев като председателстващ ВСС да предприеме някакви действия.

От своя страна правосъдният министър Георги Георгиев попита дали правосъдният министър има право да се изказва по висящи дела. "В момента, в който го направи, настъпва една мина, взривявайки конституционния модел за разделение на властите", посочи той. На основната критика, че не се свиква Пленум на ВСС, Георгиев обясни, че министърът може да го свика, но няма право на глас, има право само на мнение.

В кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Да, България“ посочи, че трябва да се спазват законите, Борислав Сарафов не е главен прокурор и трябва да напусне прокуратурата и да се премине към нормалните действия след това.