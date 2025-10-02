Денят на усмивката отбелязаха със съвместна инициатива младежи от Търговище

Денят на усмивката отбелязаха със съвместна инициатива млади хора от Търговище. В творческото събитие участваха младшите посланици на Европейския парламент от Първо Средно училище (СУ) „Свети Седмочисленици“ и потребители на Дневния център за подкрепа на лица с увреждания (ДЦПЛУ) „Знание“ в Търговище, съобщи старши посланикът от училището Анета Милева.

В Дневния център бе обособен „Усмихнат фото кът“, като оформиха тематична рамка за снимки, фотографираха се помежду си, улавяйки искрените емоции на всички участници. След това те изработиха послания с усмивка, а в раздаването им се включиха и младшите посланици на Европейския парламент от Първо СУ „Свети Седмочисленици“. Тази обща дейност бързо свърза младите хора и донесе позитивна енергия на всички.

Освен със снимките и посланията, участниците се забавляваха със занимания с карти на емоциите, които стимулираха открито споделяне. Денят завърши с вдъхновяващата игра „Предай усмивка“, която насърчи споделянето на доброта и радост.

В края на събитието, организаторите благодариха на всички за споделените усмивки и припомниха, че една усмивка струва нищо, но може да означава всичко.

Анета Милева допълни за БТА, че днешната инициатива е първа в календара на младшите посланици от Първо СУ за настоящата учебна година. С дейности по програмата са обхванати 20 от възпитаниците на училището, като тепърва предстоят разнообразни дейности, ангажиращи ги като активни граждани. В краткосрочен план пред тях предстои участие в конкурс за есе, обявен от Младежки център – Търговище.