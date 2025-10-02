Димитър Туджаров – Шкумбата е Лазар в „Кацнал на крушата“

Димитър Туджаров – Шкумбата е в ролята на Лазар в спектакъла "Кацнал на крушата" по „Лазарица“ на Йордан Радичков. Представлението на режисьора Минчо Събев е на 4 октомври от 19:00 ч. на сцената на кино-театър „Освобождение“ в София, съобщиха организаторите.

Сценичната редакция е на Минчо Събев, природна среда – Богдан Гешев, музикалните ефекти са на инж. Д. Василев.

Това е една библейска притча – за смирението, за прошката на греховете, за покаянието, посочват организаторите.

