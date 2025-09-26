Подробно търсене

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл ще открие фестивала на американската култура във Враца

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл ще открие фестивала на американската култура във Враца
Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл ще открие фестивала на американската култура във Враца
БТА, Враца - център Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Враца,  
26.09.2025 23:06
 (БТА)

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл ще открие двудневния фестивал на американската култура във Враца, който започва утре, 27 септември, съобщиха от общинската азминистрация във Враца. Събитието се провежда за първи път в областния град. 

Изложба на Посланическия фонд за опазване на културното наследство (AFCP) е част от предвидената програма. Музика, кънтри танци, среща с Дисни герои, фото кът „Холивудска алея на славата“, представяне на кулинарната книга на Рони Милър „Na oko“ и кулинарна демонстрация „От страниците в чинията“, както и още изненади са подготвили организаторите от Община Враца. 

Забавен куиз, вечерно американско кино в Градската концертна зала, са също част от предвидените активности по време на събитието. През двата дни на фестивала за посетителите са организирани американско барбекю, традиционни храни, сладки изкушения, напитки, изложение на американски автомобили и мотори, атракции с папагали, плитки и временни татуировки, томбола с награди и още много изненади. Събота вечерта рок група „Монолит“ ще изнесе концерт, а в неделя са предвидени изпълнения на мажоретни състави, стрийтбол и DJ парти. 

Междувременно на 27 и 28 септември на отсечката от прохода Вратцата към пещера Леденика ще се състои автомобилно състезание - трети кръг от Национален шампионат по планинско изкачване "Враца 2025". 

БТА припомня, че през почивните дни във Враца се провежда и Пътуващ фестивал на науката, а в центъра на града ще има разположен и книжен базар, част от фестивала "Враца – книжен град". 

/МК/

Списание ЛИК

Свързани новини

26.09.2025 21:34

Във врачанското село Чирен започна второто издание на националния фестивал „Тумба-лумба, иха-ха“

Тази вечер започна второто издание на националния фестивал-надиграване „Тумба-лумба, иха-ха“ във врачанското село Чирен. Над 300 участници и над 20 танцови клуба и фолклорни формации от страната представят български песни, хора и обичаи, посочват от кметството във фейсбук страницата си.
07.04.2025 19:22

Община Враца подготвя над 80 фестивала до края на годината

Община Враца подготвя 80 фестивала до края на годината, каза кметът Калин Каменов на пресконференция. По думите му дните на Италия, Гърция и Октобър фест, които се проведоха за първи път през миналата година ще се запазят, а новите тематични дни ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:23 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация