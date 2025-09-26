Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл ще открие фестивала на американската култура във Враца

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл ще открие двудневния фестивал на американската култура във Враца, който започва утре, 27 септември, съобщиха от общинската азминистрация във Враца. Събитието се провежда за първи път в областния град.

Изложба на Посланическия фонд за опазване на културното наследство (AFCP) е част от предвидената програма. Музика, кънтри танци, среща с Дисни герои, фото кът „Холивудска алея на славата“, представяне на кулинарната книга на Рони Милър „Na oko“ и кулинарна демонстрация „От страниците в чинията“, както и още изненади са подготвили организаторите от Община Враца.

Забавен куиз, вечерно американско кино в Градската концертна зала, са също част от предвидените активности по време на събитието. През двата дни на фестивала за посетителите са организирани американско барбекю, традиционни храни, сладки изкушения, напитки, изложение на американски автомобили и мотори, атракции с папагали, плитки и временни татуировки, томбола с награди и още много изненади. Събота вечерта рок група „Монолит“ ще изнесе концерт, а в неделя са предвидени изпълнения на мажоретни състави, стрийтбол и DJ парти.

Междувременно на 27 и 28 септември на отсечката от прохода Вратцата към пещера Леденика ще се състои автомобилно състезание - трети кръг от Национален шампионат по планинско изкачване "Враца 2025".

БТА припомня, че през почивните дни във Враца се провежда и Пътуващ фестивал на науката, а в центъра на града ще има разположен и книжен базар, част от фестивала "Враца – книжен град".