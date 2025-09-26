Във врачанското село Чирен започна второто издание на националния фестивал „Тумба-лумба, иха-ха“

Тази вечер започна второто издание на националния фестивал-надиграване „Тумба-лумба, иха-ха“ във врачанското село Чирен. Над 300 участници и над 20 танцови клуба и фолклорни формации от страната представят български песни, хора и обичаи, посочват от кметството във фейсбук страницата си.

За БТА кметът Силвия Христова каза, че подготовката за събитието е започнала още от началото на месец септември. С общи усилия на служителите в кметството и жителите на селото успяхме да почистим публичните места и ги направихме приветливи и чисти, добави Христова. Селото е украсено и посреща с много любов всички гости, каза тя.

По време на двудневния фестивал ще има детски работилници „От времето на баба“, кулинарни демонстрации „Знам от баба“. Подготвени са базари с дегустации на чиренско овче сирене и други местни продукти и мезета. Изложба на Етнографски комплекс „Св. Софроний Врачански“ – Враца „Свила свети като слънце“ показва ревю на автентични народни носии. Тази вечер на сцената излязоха Ансамбъл "Мездра" и формация "Димитров" от Нова Загора. Концертна програма на Валентин Велчев и Етрополската духова музика също е предвидена за днес. Изпълнения на танцов състав "Хемус" - Враца, оркестър "Врачански ритми", Александър Александров - Алекс са част от програмата за съботната вечер. И в двете фестивални вечери е предвидена нощна хоротека с пъстри хора и надиграване.

Първото пилотно издание на събитието, което се организира от кметство Чирен, Народно читалище „Пробуждане – 1906“, с подкрепата на Община Враца беше с регионален обхват. БТА припомня, че от общински фонд "Култура" и тази година бяха отпуснати 3000 лв. за провеждане на фестивала.