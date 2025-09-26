Френски съд осъди три завърнали се от Сирия жени на от 10 до 13 години затвор за принадлежност към "Ислямска държава"

Три жени получиха днес във Франция присъди от 10 до 13 години затвор за принадлежност към групировката "Ислямска държава" (ИД), предаде Франс прес.

Трийсет и четири годишната Дженифър Клайн е осъдена на 11 години затвор. Нейната 67-годишна свекърва Кристин Ален е осъдена на 13 години лишаване от свобода, като тази присъда е съпроводена с условие за изтърпяване на две трети от наказанието преди евентуално условно освобождаване. Третата обвиняема, другата снаха на Кристин Ален, 42-годишната Маялен Дюар, е осъдена на 10 години лишаване от свобода с отложено изпълнение на наказанието.

Пристигнали в Сирия с децата си малко след обявяването на "халифата" през юни 2014 г., те първоначално отказват да се върнат във Франция и живеят с малка група жени от ИД. В крайна сметка те са арестувани през 2019 г. заедно с децата си и са върнати във Франция.

Тази сутрин Дженифър Клайн поднесе "искрени и дълбоки" извинения на всички "преки и непреки жертви във Франция, Сирия, Ирак и другаде" на джихадистите, както и на петте си деца.

"Не искам да ми простят, това е непростимо, но им поднасям най-дълбоките си и искрени извинения", заяви племенницата на братята Клайн, поели отговорност на атентатите от 13 ноември 2015 г. във Франция и предполагаемо загинали в Сирия.

"Аз не съм жертва, жертвите са други - тези, които организацията, към която принадлежах, е измъчвала и избивала: аз съм отговорна", заяви Маялен Дюар, преди съдът да се оттегли за обсъждане на присъдите.

Дюар, която от две години е освободена под гаранция, призна, че завръщането в затвора ще бъде катастрофа за децата й", които са настанени в приемни семейства. През сълзи тя увери, че има нужда да "се грижи за тях", за да могат да се възстановят и да бъде в състояние да ги приеме у дома си, след като прокуратурата поиска 10 години затвор за нея.

През сълзи Дженифър Клайн помоли за прошка петте си деца, които също са настанени при приемни семейства от завръщането си във Франция през 2019 година.

"Съжалявам за всичко, което са преживели заради мен [...], провалих се в ролята си на майка“, каза жената, която е съдена и за изоставяне на малолетни.