Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
БТА, Исперих (26 септември 2025) Фотоволтаици ще бъдат монтирани на покривите на административни сгради на Община Исперих. Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
26.09.2025 21:36
 (БТА)

Фотоволтаици ще бъдат монтирани на покривите на сградите, в които се предоставят административни услуги на живущите в община Исперих. Внедряването на фотоволтаични централи с енергиен мониторинг и батерийни системи с обща инсталирана мощност 90 kWp за двете сгради е част от изпълнението на проекта на Общината „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за предоставяне на административни услуги на ул. „Дунав” 2 и ул. „Васил Левски” 70 в гр. Исперих“, съобщиха от общинската администрация. Началото на строително-ремонтните дейности по проекта бе дадено официално днес, каза за БТА зам.-кметът Аксел Кючюк. 

Проектът е финансиран по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите му мерките за енергийна ефективност включват изолация на фасадните стени, покривите и подовете на помещенията в двете сгради. Планирано е също да се подменят старата дограма, радиаторите и осветителните тела. След реализацията на проекта сградите ще преминат от енергиен клас „В“ в клас „А“, което ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия. Освен това със собствени средства Общината ще осигури достъпна среда за хора с увреждания, заявиха от общинската администрация. Предвидено е дейностите да приключат до средата на 2026 г.

 

 

/МК/

