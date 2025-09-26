Подробно търсене

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Ива Кръстева
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария
Валентина Георгиева, снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Сомбатхей, Унгария,  
26.09.2025 22:05
 (БТА)

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите съответно на прескок и на земя при жените и при мъжете на Световната чалъндж купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Двукратната европейска вицешампионка Георгиева продължава силното си представяне на своя коронен уред и записа втора оценка в квалификациите на прескок 13.550 точки (13.600 точки за първия опит и 13.500 за втория).

Кевин Пенев също е с втора оценка на земя от 13.800 точки.

България участва с общо шестима състезатели в надпреварата, но останалите не успяха да стигнат до финалите. Никол Стоименова има на прескок 12.000 точки (само един прескок), на смесена успоредка 10.400, на земя 11.000 и на греда 11.950. Георгиева има на греда 10.750 точки.

На земя Еди Пенев беше оценен с 13.150 точки, на кон с гривни Давид Иванов има 13.500 точки, Кевин Пенев 12.900, на прескок Еди Пенев 13.700 (14.300 първи прескок и 13.100 втори прескок), на успоредка Давид Иванов 13.000, а Дейвид Хъдълстоун 13.200 точки.

/ИК/

Свързани новини

25.09.2025 16:54

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев присъства на заседание на ФИГ в Лозана

На срещата олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година се включи в обсъжданията за развитието и стандартизацията на гимнастическите уреди.
14.09.2025 16:46

Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж

Българката получи оценка от 13.816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за Световното първенство в Джакарта (Индонезия) в края на месец октомври.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:24 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация