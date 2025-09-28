Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на Световното първенство по тенис на корт за спортисти със синдром на Даун в София

Една от най-успешните български тенисистки Сесил Каратанчева подкрепи организацията на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун и прие да бъде отговорник за надпреварата по тенис на корт. Престижното спортно събитие ще се проведе в София през 2026 година.

Бившата състезателка от топ 40 в световната ранглиста се включи в работна среща, посветена на подготовката на шампионата. С поемането на организационната роля за дисциплината тенис на корт Каратанчева ще вложи своя опит, авторитет и професионализъм, за да издигне състезанието на високо международно ниво.

"За мен е чест и отговорност да съм част от това вдъхновяващо събитие. Вярвам, че чрез спорта можем да изградим мостове на приятелство, подкрепа и равни възможности", каза Каратанчева.

Тя беше приветствана от председателя на Федерация Адаптирана физическа активност - България (ФАФА България) Слав Петков, както и от координатора на организацията Катерина Генова и от треньора Таня Лахтева, наставник на националния състезател със синдром на Даун Пламен Павлов.

Световното първенство ще включва пет спорта - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Очакванията са България не само да организира мащабното събитие, но и да покаже пред света силата на спорта като източник на вдъхновение и платформа за равни възможности.