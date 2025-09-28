Всеобщо гледане на финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия се организира в страната

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва от 13:30 часа на голям екран в редица градове в страната по инициатива на Министерството на младежта и спорта (ММС) и на местната власт. Днес тимът на Джанлоренцо Бленджини има възможност да спечели ценния трофей, което би било най-големият успех в историята на спорта и за колективните спортове у нас изобщо.

Гражданите и гостите на София също ще могат да гледат заедно на живо на площад „Св. Александър Невски", съобщиха от Столичната община. Срещата ще може да се наблюдава и на столичния стадион „Юнак“

По инициатива на ММС мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации: Пловдив при фонтана пред Общината, Бургас – пред Общината, Русе – видеостената на Община Русе, Велико Търново – парк „Марно поле“.

Общината в Перник също организира гледане на живо на финала в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията.

Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс "Самоков" в планинския град от 13:30 часа, съобщиха от Община Самоков.

Финалът ще бъде излъчван на голям екран в скейтпарка в "Св. Георги" в Добрич.

В Сандански срещата ще бъде излъчвана в Спортна зала, в Търговище - пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“, в Пазарджик - парк "Стадиона", във Видин в спортната зала “Фестивална”, Благоевград - пред МОЛ "Ларго", в Стара Загора - на улицата пред операта, в Ямбол - пред МОЛ Ямбол, Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков", Плевен - площад "Възраждане" и др.