Националният отбор на България по волейбол за мъже влиза във финала на Световното първенство като непобеден и с лидери в индивидуалните класации

Националният отбор на България по волейбол за мъже вече изравни най-доброто постижение в историята на спорта у нас, като си осигури минимум сребърни медали от Световното първенство, което се провежда във Филипините. Финалът за трофея в Манила е днес от 13:30 часа срещу Италия.



Подобен резултат от "трикольорите" е постиган единствено през 1970 година, когато България е домакин на първенството на планетата и преди последните срещи е фаворит за титлата, побеждавайки безапелационно най-силните си съперници - отборите на СССР и Чехословакия. Тогава форматът на турнира е финална група, в която всеки играе срещу всеки, като за световна титла е достатъчна победа в последната среща срещу тима на Германската Демократична Република, но въпреки че води с 13:5 в последния пети гейм, отборът, воден от треньора Димитър Гигов и със звездите Димитър Златанов и Димитър Каров, отстъпва с 14:16 и драматично се разделя с мечтата.

Днес тимът на Джанлоренцо Бленджини има възможност да спечели ценния трофей, което би било най-големият успех в историята на спорта и за колективните спортове у нас изобщо. За разлика от преди 55 години, сега България не е фаворит във финала срещу действащия световен шампион Италия, който ще защитава титлата си от Катовице през 2022 година, но младият тим на Бленджини има своите шансове във финалната среща.

Българският отбор влиза във финала като непобеден в турнира до момента и има шест победи от шест мача. В една от най-трудните и равностойни групи на първенството родният тим записа победа на старта срещу традиционно неудобния тим на Германия с 3:0 - двубой, в който бе изравнен рекорда по продължителност на гейм, като българите спечелиха първата част с 40:38. Във втория мач България надигра фаворита в групата Словения с 3:2, а в третия затвърди постоянството си срещу сравнително непознатия тим на Чили с 3:0. На осминафиналите бе сломена съпротивата на Португалия с чиста победа, епичният обрат срещу тима на САЩ от 0:2 до 3:2 показа силния характер на отбора на четвъртфиналите, а успехът срещу Чехия с 3:1 доближи талантливите българи до най-високото стъпало в света.

Съперникът във финала Италия показа някои колебания по време на турнира, като в групата си отстъпи пред тима на Белгия с 2:3 и имаше нужда от задължителна победа в последния двубой срещу Украйна, за да се класира за директните елиминации като втори тим в потока.

Волейболът е колективен спорт и силата на България е основно в отборната игра, но нашият тим има ярко присъствие и в индивидуалните класации. Лидерът на отбора Александър Николов е недостижим в класацията на реализаторите, като до момента има 150 точки в актива си, 133 от които са при атака. Това прави невероятните 25 точки средно на мач. Преследвачите му Фере Регерс от Белгия и Патрик Индра от Чехия имат по 106. Капитанът Алекс Грозданов е лидер в класацията при блокиравачите и след четирите успешни блока в полуфинала с Чехия има вече 17. Съперникът му във финала Роберто Русо от Италия има 14. Тийнейджърът Симеон Николов е втори в подреждането за най-добрите разпределители на шампионата. Той е вдигнал 204 сполучливи топки до момента, като най-вероятно във финала ще изпревари лидера Аршия Бехнезхад от Иран, който има 222 топки, но той приключи участието си. По-малкият от братята Николови е и трети при изпълнителните на сервис с 12 аса до момента, като и по този показател може да стане поне втори, след като приключилите участието си Рамазан Мандъраджъ от Турция и Михиел Ахий от Нидерландия имат по 13.

С изключителното си представяне до момента България се завърна и в Топ 10 на световната ранглиста, като в момента родният отбор е на девета позиция, а при успех във финала би излязъл на осма. За да се разбере този възход, трябва да се припомни, че в началото на Световното първенство България бе на 15-о място, но по време на шампионата натрупа повече от 60 точки, най-вече срещу по-добри отбори в ранглистата като Словения, САЩ и Германия, което върна статута ни на един от най-добрите тимове в света.