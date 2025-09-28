Капитанът на националния тим по волейбол Алекс Грозданов: "Огромно благодаря за подкрепата"

Капитанът на националния тим на България по волейбол Алекс Грозданов, който беше избран в Идеалния отбор на Световното първенство като най-добър блокировач, заяви, че усещането е невероятно.

"Ден след ден не усещаш колко се доближаваш до една мечта. Невероятно е. Стояхме на страна от медиите по време на първенството и това, което се случва в България. Това е най-голямата награда, че успяхме да зарадваме хората", коментира Грозданов пред Max Sport 2.

"Това е най-голяма награда, това мога да кажа със сигурност", повтори Алекс Грозданов и продължи: "Със сигурност при нас има лека горчивина от загубения финал от Италия. Сигурен съм, че след като за две лета постигнахме подобно нещо, имаме страхотен потенциал."

"За хората мога да кажа - едно огромно благодаря за тази подкрепа. Настръхвам буквално", добави националът.

"Абсолютно сме едно семейство в отбора. Казал съм и преди за колектива, който създадохме и имаме до момента. Прекарваме много време заедно. Изслушваме се и се подкрепяме, а наистина това е ключът във всеки един отбор", завърши Алекс Грозданов.