Пернишката община организира гледане на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала "Борис Гюдеров"

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
На снимката: Спортна зала "Борис Гюдеров" Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
27.09.2025 14:14
 (БТА)

Пернишката община организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията.

Феновете ще могат да се съберат на едно място и да изживеят емоцията на финала, допълниха още оттам.

Утре от 13:00 часа входът на залата ще бъде свободен. Мачът ще започне тридесет минути по-късно — в 13:30 часа — и ще бъде прожектиран на голям екран. В залата ще бъде осигурено настаняване само в единия от секторите.

За всички присъстващи общината осигурява не само голям екран с професионално озвучаване и шатри, но и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат спокойно и заедно да се насладят на спортния празник.

Както БТА вече писа, националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала на Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от другия полуфинал — между световния шампион Италия и европейския първенец Полша.

Това е втори финал в историята на България, като в първия родният тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската демократична република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор губи с 2:3 във финалния двубой от финалната група и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

/КМ/

