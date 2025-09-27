Подробно търсене

Участието на България на финала на Световното първенство по волейбол ще се излъчи на голям екран на стадион „Юнак“

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Aaron Favila
София,  
27.09.2025 14:13
Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата.

"Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", написаха от Министерството на младежта и спорта.

