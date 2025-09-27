Подробно търсене

Столичната община организира утре гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"

Йоана Христова
Столичната община организира утре гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Столичната община организира утре гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
БТА, архив
София,  
27.09.2025 13:50
 (БТА)

От 13:30 ч. утре на площад „Св. Александър Невски“ гражданите ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла, съобщиха от Столичната община. Събитието е със свободен вход и е по инициатива на кмета Васил Терзиев.

За гражданите е осигурен голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно, обясниха от общината. „Всички могат да дойдат с приятели, семейството, флаг, дъждобран, но без чадъри, и най-важното – добро настроение”, допълниха те.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ каза Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската Демократична Република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор отстъпва с 2:3 във финалния двубой в финалната група в София и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

/ТНП/

Свързани новини

27.09.2025 14:27

Когато отборът на Бразилия бе елиминиран, започнахме да мечтаем, каза президентът на волейболния Левски Владимир Николов

Волейболната легенда Владимир Николов и баща на братя Николова говори пред медиите във Филипините след успеха на България над Чехия на полуфинала на Световното първенство.  "Горд съм от целия отбор на България, не само от децата ми. Горд съм, защото
27.09.2025 14:18

Симеон Николов: "Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал"

Националите по волейбол хвърлиха много усилия, за да достигнат до финала на Световното първенство във Филипините, заяви разпределителят Симеон Николов. По-рано днес "лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско
27.09.2025 14:14

Пернишката община организира гледане на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала "Борис Гюдеров"

Пернишката община организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията
27.09.2025 14:13

Участието на България на финала на Световното първенство по волейбол ще се излъчи на голям екран на стадион „Юнак“

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата. "Мачът ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:43 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация