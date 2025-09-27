Когато отборът на Бразилия бе елиминиран, започнахме да мечтаем, каза президентът на волейболния Левски Владимир Николов

Волейболната легенда Владимир Николов и баща на братя Николова говори пред медиите във Филипините след успеха на България над Чехия на полуфинала на Световното първенство.

"Горд съм от целия отбор на България, не само от децата ми. Горд съм, защото те работиха наистина много здраво, имаха големи мечти. Този финал може би е най-доброто нещо, което можеха да постигнат дотук", смята президентът на волейболния Левски.



"Наистина сме щастливи. Това първенство беше много странно, защото в момента в света има пет отбора, които са по-добри от България. Пет тима, които определено са по-добри от България и това са Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. И три от тях вече не са тук. Така че когато Бразилия бе елиминирана, ние започнахме да мечтаем", добави Николов.

"Имах сравнително успешна кариера и никога не съм имал възможност да играя на финал на Световно първенство. Така че това е много специален момент.", завърши Владимир Николов.