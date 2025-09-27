Подробно търсене

Симеон Николов: "Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал"

Ивайло Георгиев
Симеон Николов: "Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал"
Симеон Николов: "Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал"
Симеон Николов по време на мача с Португалия на осминафиналите / Снимка: AP Photo/Aaron Favila
Пасай Сити,  
27.09.2025 14:18
 (БТА)

Националите по волейбол хвърлиха много усилия, за да достигнат до финала на Световното първенство във Филипините, заяви разпределителят Симеон Николов. По-рано днес "лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско време ще играят за титлата срещу Италия или Полша.

"Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив", заяви Симеон Николов за One Sport. 

"Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира. Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал", каза още разпределителят на националния отбор. 

Неговият брат Александър Николов заяви, че България изигра исторически мач и той бе наистина важен за хората в страната. Нападателят добави, че е напълно фокусиран върху утрешния мач за златните медали. 

"Това е исторически мач за нас. Не е правено от 55 години. За малка страна като нашата, където спортът е наистина важен, особено волейболът, това е нещо невероятно", каза Николов. Той завърши двубоя срещу Чехия с изключителните 31 точки - 27 от атака, три аса и една успешна блокада. 

"Все още не мога да осъзная напълно какво се случи. Опитвам да се фокусирам върху утре, пък тогава каквото стане, стане. Гордея се и съм щастлив от всичко, което постигнахме това лято", добави той. 

/ХБ/

Свързани новини

27.09.2025 14:27

Когато отборът на Бразилия бе елиминиран, започнахме да мечтаем, каза президентът на волейболния Левски Владимир Николов

Волейболната легенда Владимир Николов и баща на братя Николова говори пред медиите във Филипините след успеха на България над Чехия на полуфинала на Световното първенство.  "Горд съм от целия отбор на България, не само от децата ми. Горд съм, защото
27.09.2025 14:14

Пернишката община организира гледане на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала "Борис Гюдеров"

Пернишката община организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията
27.09.2025 14:13

Участието на България на финала на Световното първенство по волейбол ще се излъчи на голям екран на стадион „Юнак“

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата. "Мачът ще
27.09.2025 14:11

ММС: България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран на стадион „Юнак“

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата. Мачът ще
27.09.2025 13:50

Столичната община организира утре гледане на финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"

От 13:30 ч. утре на площад „Св. Александър Невски“ гражданите ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла, съобщиха от Столичната община.
27.09.2025 13:30

Калоян Паргов: Световни постижения дълго липсваха, но отново стават факт с младите ни надежди

През втората половина на 20 век България става индустриална държава, с развита икономика, каквато сега не е. Страна със световни постижения в културата и спорта, със стотици олимпийски титли и световни рекорди, каквито години наред липсваха, но сега
27.09.2025 12:56

Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски“

На 28 септември (събота) от 13:30 ч. столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла. Събитието ще се проведе на площад
27.09.2025 12:13

Финалът на Световното първенство по волейбол ще бъде излъчен и в ефира на NOVA TV

Финалът на Световното първенство по волейбол във Филипините ще бъде излъчен и в ефира на NOVA TV, съобщават от телевизията минути след победата на България с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) срещу Чехия. Това ще бъде едва втори финал в историята за
27.09.2025 12:00

Когато сме в колата, не трябва да отпускаме газта, каза селекционерът Джанлоренцо Бленджини след успеха над Чехия

Селекционерът на националния волейболен тим Джанлоренцо Бленджини изрази задоволството си от спечеления полуфинал с Чехия, но и призова състезателите си да останат фокусирани и върху финала на Световното първенство утре и чак след него да празнуват
27.09.2025 11:34

България победи Чехия и за втори път в историята си ще играе на финал на Световно първенство по волейбол

България отново започна с обичайния състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. ПЪрвата точка в мача бе за Чехия след сервис в аут на Илия Петков, но чехите ни

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:46 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация