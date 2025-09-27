Имаме своите шансове срещу Италия, вярват волейболните легенди Евгени Иванов и Димо Тонев

Волейболните ни легенди Евгени Иванов и Димо Тонев са на треньорски семинар в хърватския град Задар, където дадоха мнението си за финала на българския национален тим срещу Италия на Световното първенство във Филипините.

"Като цяло резултатът е нещо страхотно. Аз даже не съм бил роден преди 55 години, когато сме играли финал. За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво. Много се радвам за момчетата, наистина емоцията е невероятна. Щастлив съм като българин", каза Иванов пред Националната волейболна лига.

"Очаквам момчетата да играят срещу Италия по най-добрия възможен начин. Сигурен съм, че ще го направят, защото финалът може да се случи само веднъж в живота на един спортист. Някои от тези момчета тепърва прохождат в кариерата си, но трябва да се възползват. Дай Боже да имат още много финали през кариерата, но може и никога да не се повтори. Трябва да играят на максимум, да се забавляват. Не трябва да усещат тежестта, която неминуемо ще имат върху плещите си. Те знаят, че цяла България ги подкрепя. В момента целият свят гледа към тях, тук много от колегите ни поздравяват. Да дадат най-доброто от себе си, ако не е достатъчно, се връщат в залата и продължават да тренират.

Много добър знак е, че момчета, които играят в българската лига, могат да излязат и да играят като равни и даже по-добри от състезатели, които са в най-добрите първенства в Европа. Това е страхотен показател", допълни бившият състезател, известен като Пушката.

"Мисля, че това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета. Започвайки още от миналата година и имайки предвид, че не се класираха за Олимпиадата. Нашият треньор Кико Бленджини започна да готви този отбор още от миналата година за това първенство. От мач на мач отборът повдига класата си. Говорим за равномерна, константна игра, без много емоции, с голяма концентрация. Нещата вървят по правилния път. Да пожелаем успех на нашите момчета, днес изиграха много тежък мач. Всички до един за първи път играят такъв мач - полуфинали на Световно първенство. По-голяма част от тях са за първи път на толкова голям форум. Психологическият момент, тежестта и отговорността са огромни. Целият свят, не само България, пише за тях и иска да ги поздрави. Напрежението е огромно, но нашият треньор Блренджини се справя, за да потуши това напрежение и този стрес. Да се надяваме, че са запазили психически сили, физически съм сигурен, че имат. Италия игра днес страхотно, но не може да повтори такъв мач два пъти и в два поредни дни, така че имаме нашия шанс и се надявам нашите момчета утре да го използват", смята Димо Тонев.

"Мисля, че Италия е изключително добре окомлектовен отбор, тези момчета играят почти десет години заедно - и в клубните си отбори, и в националния тим. Да не забравяме, че много ог тях са играли такива финали и са медалисти. Утре ще трябва да има максимален риск, преди всичко на сервис, в атака. Мисля, че имаме нашите шансове, дано утре се случат нещата. Трябва да поздравим всички президенти и треньори на българските клубове, които продължават да работят. Без клубовете нямаше да го има този национален отбор. Това е аксиома. Малко рано този отбор измина пътя си, но колкото по-рано, толкова по-добре. Дано да спечелят много медали", пожела им Тонев.