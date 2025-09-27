Председателят на БОК Весела Лечева към волейболните национали: "Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме!"

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който стигна до финала на Световното първенство във Филипините. "Лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско време ще играят за титлата срещу Италия или Полша.

"Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация", написа Лечева.

Весела Лечева коментира и професионализма и отдадеността, с която се работи в Българската федерация по волейбол.

"Още преди няколко месеца Любомир Ганев сподели мечтата си националният ни тим за мъже да участва на Олимпийските игри в Лос Анжелис 2028. И това не е само мечта, а съвсем конкретна цел, която се изпълнява последователно и която има вече съвсем ясни очертания", добави Лечева.

"Каквото и да се случи на финала, Вие вече сте големите герои на България", завърши Лечева.