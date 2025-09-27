Подробно търсене

Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито
Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито
снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова (ЕВ), архив
Търговище,  
27.09.2025 16:56
 (БТА)

Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито. Мястото е пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“ в областния град, съобщиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров. 

Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места. 

„Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал, както и да съпреживеем заедно емоциите“ , добавиха от пресцентъра.

Днес националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.

/КМ/

Свързани новини

27.09.2025 17:34

В Пловдив монтират голям екран пред сградата на общината за финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия

В Пловдив ще бъде монтиран голям екран пред сградата на общината, на който всички жители и гости на града ще могат да наблюдават финала на Световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия, съобщи кметът на града Костадин Димитров
27.09.2025 14:57

Председателят на БОК Весела Лечева към волейболните национали: "Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме!"

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който стигна до финала на Световното първенство във Филипините. "Лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско
27.09.2025 14:26

Футболните клубове Левски и ЦСКА поздравиха националите по волейбол за класирането на финал на Световното първенство

Столичните футболни грандове Левски и ЦСКА поздравиха волейболистите от националния отбор на България за класирането на финал на Световното първенство във Филипините и им пожелаха успех в битката за титлата. Отборът на Джанлоренцо Бленджини надви
27.09.2025 14:13

Участието на България на финала на Световното първенство по волейбол ще се излъчи на голям екран на стадион „Юнак“

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата. "Мачът ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:47 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация