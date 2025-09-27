site.btaОбщина Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито
Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито. Мястото е пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“ в областния град, съобщиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров.
Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места.
„Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал, както и да съпреживеем заедно емоциите“ , добавиха от пресцентъра.
Днес националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.
