Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито. Мястото е пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“ в областния град, съобщиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров.

Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места.

„Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал, както и да съпреживеем заедно емоциите“ , добавиха от пресцентъра.

Днес националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.