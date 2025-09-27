Футболните клубове Левски и ЦСКА поздравиха националите по волейбол за класирането на финал на Световното първенство

Столичните футболни грандове Левски и ЦСКА поздравиха волейболистите от националния отбор на България за класирането на финал на Световното първенство във Филипините и им пожелаха успех в битката за титлата. Отборът на Джанлоренцо Бленджини надви Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

От Левски пишат, че националите са показали дисциплина, характер и вяра, които вдъхновяват цялата страна.

"ПФК Левски поздравява националния отбор на България по волейбол за историческото класиране на финал на Световното първенство - за първи път от 55 години. Постигнатото е пример за дисциплина, характер и вяра, които вдъхновяват цялата страна", пишат "сините" във Фейсбук.

"Момчета, благодарим ви за радостта и гордостта, които донесохте на България. Пожелаваме ви късмет във финала - зад вас е цялата "синя" общност и цяла България!", добавят 26-кратните футболни шампиони.

От ЦСКА поздравиха "лъвовете" за духа и непримиримостта и добавиха, че точно по този начин се пише история.

"ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България!", пишат от ЦСКА.