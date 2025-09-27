В Пловдив монтират голям екран пред сградата на общината за финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия

Подробно търсене

Димитър Петков
Снимка: AP Photo/Aaron Favila
Пловдив,  
27.09.2025 17:34
 (БТА)

В Пловдив ще бъде монтиран голям екран пред сградата на общината, на който всички жители и гости на града ще могат да наблюдават финала на Световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия, съобщи кметът на града Костадин Димитров с публикация в социалните мрежи. 

"ОГРОМНИ СТЕ, МОМЧЕТА! България отива на финал! Утре в 13:00 всички ще викаме за вас! Пловдив - финалът е на фонтана пред общината! Организираме голям екран, елате да подкрепим отбора! Студиото започва в 12:30", написа Димитров в своя профил във Фейсбук.

Както е известно, България надигра Чехия с 3:1 гейма в полуфиналите на Световното първенство във Филипините и се класира за исторически финал за първи път от 55 години насам. Там възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще се изправят срещу актуалния световен шампион Италия, който в другия полуфинал елиминира селекцията на Полша

 

