Подробно търсене

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна
Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
27.09.2025 19:07
 (БТА)

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия утре ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна.

Министерството на младежта и спорта съвместно с Община Варна кани всички граждани и гости на града да се присъединят към масовото гледане на финала, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата срещу Италия.

Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран до входа на Морската градина, непосредствено до Слънчевия часовник, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Излъчването започва утре от 13:30 ч. Входът е свободен.

"Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия! Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", призовават организаторите.

/КМ/

Свързани новини

27.09.2025 17:56

В Плевен Общината и Медицинският университет организират гледане на открито на финала на Световното първенство по волейбол

В Плевен Общината и Медицинският университет организират гледане на открито на финала на Световното първенство по волейбол за мъже между отборите на България и Италия.
27.09.2025 17:34

В Пловдив монтират голям екран пред сградата на общината за финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия

В Пловдив ще бъде монтиран голям екран пред сградата на общината, на който всички жители и гости на града ще могат да наблюдават финала на Световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия, съобщи кметът на града Костадин Димитров
27.09.2025 14:14

Пернишката община организира гледане на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала "Борис Гюдеров"

Пернишката община организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията
27.09.2025 14:13

Участието на България на финала на Световното първенство по волейбол ще се излъчи на голям екран на стадион „Юнак“

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата. "Мачът ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:20 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация