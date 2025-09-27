Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия утре ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна.

Министерството на младежта и спорта съвместно с Община Варна кани всички граждани и гости на града да се присъединят към масовото гледане на финала, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата срещу Италия.

Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран до входа на Морската градина, непосредствено до Слънчевия часовник, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Излъчването започва утре от 13:30 ч. Входът е свободен.

"Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия! Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", призовават организаторите.