Подробно търсене

Премиерът Желязков благодари на българския волейболен отбор и каза, че той заслужава да бъде шампион

Анелия Пенкова
София,  
27.09.2025 18:17
 (БТА)

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националните отбори по тенис и волейбол. Той направи изказване по време на брифинг след пристигането си от САЩ, където бе по повод годишната сесия на Общото събрание на ООН.

"Една огромна благодарност към нашия национален отбор към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони", заяви Желязков.

"Благодаря им за радостта, която ни дариха и емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхнато умение и за тяхната младост", добави премиерът. "С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим за това, че в този момент отново ни карат, ние, българите да сме заедно", каза Росен Желязков.

/РИ/

Свързани новини

27.09.2025 19:07

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия утре ще се излъчва на голям екран на входа на Морската градина във Варна
27.09.2025 15:13

Световният шампион по волейбол Италия ще защитава титлата си на финала срещу България

Световният шампион Италия ще защитава титлата си, след като победи Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала на Мондиала във Филипините. Това бе повторение на последния финал на Световното първенство от преди три години, спечелен от Италия с
27.09.2025 11:34

България победи Чехия и за втори път в историята си ще играе на финал на Световно първенство по волейбол

България отново започна с обичайния състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. ПЪрвата точка в мача бе за Чехия след сервис в аут на Илия Петков, но чехите ни

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:20 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация