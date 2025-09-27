Когато сме в колата, не трябва да отпускаме газта, каза селекционерът Джанлоренцо Бленджини след успеха над Чехия

Селекционерът на националния волейболен тим Джанлоренцо Бленджини изрази задоволството си от спечеления полуфинал с Чехия, но и призова състезателите си да останат фокусирани и върху финала на Световното първенство утре и чак след него да празнуват спечеления вече медал.

"Да бъдем на финал за нас означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки един тренировъчен ден. Получавам отговора, който съм искал. За тези момчета е толкова важно да получават този отговор и този знак, че отборът се подобрява, че умеят да се справят, умеят да се задържат на полето. Днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис. Но се опитахме и намерихме различни решения. Супер щастливи сме. Сега ни остава да мислим за утре. Трябва да вложим цялата ментална енергия", коментира италианският специалист.

"Работата на треньора е да няма почивка, това е нормално. След края на състезанието можем да почиваме, но все още не. Както знаете, когато си в колата, не трябва да отпускаш газта", завърши Бленджини.