Финалът на Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в парка на Добрич

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще бъде излъчван на голям екран в скейтпарка в "Св. Георги" в Добрич. Това съобщи кметът Йордан Йорданов на официалната си страница в социалните мрежи. Срещата ще започне в 13:30 часа.

Той посочи, че много фенове са му се обадили и са му писали в социалните мрежи, че искат да гледат финала на голям екран. "Затова обединихме усилия и Община Добрич и Комисията по спорт и младежки дейности към Общинския съвет канят всички жители и гости на града да гледаме заедно мача на голям екран в скейтпарка на Градски парк "Св. Георги". Нека подкрепим отбора и нашите съграждани Илия Петков и Дамян Колев", написа още кметът.

България се класира за финала на Световното първенство по волейбол, след като вчера се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран и в други градове в страната.