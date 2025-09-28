Арне Слот след загубата на Ливърпул срещу Кристъл Палас: "Сами сме си виновни заради начина, по който се защитавахме"

Отборът на Ливърпул може да вини само себе си за загубата с 1:2 срещу Кристъл Палас в мач от английското първенство по футбол, защото защитата не бе на ниво. Това заяви мениджърът Арне Слот след поражението, което бе първо за шампионите в новия сезон на Висшата лига.

Слот посочи най-вече грешка в края на Жереми Фримпонг, който остави Еди Нкетия непокрит и нападателят се разписа в седмата минута на добавеното време. По-рано Исмаила Сар даде преднина на Палас в деветата минута, а Федерико Киеза изравни три преди края на редовното време.

"Сами сме си виновни заради начина, по който се защитавахме", заяви мениджърът на отбора, цитиран от агенция ДПА.

"Един от нашите футболисти не бе изобщо в позиция, тъй като контраатакуваше. Нямаше никакъв смисъл, защото добавеното време вече беше изтекло и единственото нещо, което трябваше да се прави, е защита на вратата. В този момент той мислеше за атаката. Това доведе до втория гол и победата на Кристъл Палас", каза още Слот.

"Изиграхме разочароващо първо полувреме и това доведе до още по-разочароващ край. Трябва да поздравя Палас. Победиха ни и за Суперкупата, така че не им е за първи път. Заслужаваха и да водят с два или три гола през първото полувреме. Второто бе по-добро за нас и създадохме положения, а тук не го правят много отбори", продължи нидерландецът.

"Отне твърде много време, за да вкараме, а след това допуснахме отново гол от статично положение. Наистина разочароващо. Ако един отбор заслужаваше да спечели днес (в събота - б.пр.), това бе Палас", завърши той.