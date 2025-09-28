Аджерпрес: Фестивалът за електронна музика „Untold 2026“ ще отбележи началото на ново десетилетие, различно от всичко виждано досега

Организаторите на румънския международен фестивал за електронна музика „Ънтолд“ (Untold) в Румъния обещават ново десетилетие, „различно от всичко виждано досега“, разкривайки, че изданието през 2026 г. ще се проведе между 6 и 9 август, предаде Аджерпрес специално за БТА.

„Untold One е концепцията, под която ще се проведе изданието на фестивала през 2026 г., отбелязвайки началото на ново десетилетие, което обещава да бъде различно от всичко виждано досега. От 6 до 9 август 2026 г. Клуж-Напока отново ще се превърне в световна столица на музиката. Избран за втора поредна година за третия най-добър фестивал в света, Untold навлиза в нова фаза от своята еволюция. Untold One означава по-широк музикален спектър: електронна денс музика, хаус, техно, трап, рап, поп и лайв изпълнения. Феновете на фестивала могат да очакват завладяващи истории, които ще ги пренесат в други светове, световни суперзвезди с ексклузивни изпълнения, създадени специално за изданието, и румънски легенди, споделящи своята магия със света“, заявиха организаторите в прессъобщение, публикувано в четвъртък.

Според същия източник, юбилейното издание – Untold X (проведено между 7 и 10 август т.г., бел. ред.), е влязло в историята със своите над 470 000 фенове, които са превърнали Клуж в световна музикална столица, с ексклузивни шоута и зрелищни продукции, представени от артисти като Post Malone, Metro Boomin, Armin van Buuren, Don Diablo, Alok и Martin Garrix.

„През 2026 г. Untold One ще надхвърли очакванията: международни премиери, уникални шоута, зашеметяващи визуални продукции, фойерверки, дронове и лазери, които ще дадат ново значение на понятието „зрелищно“. Untold One не е просто поредното издание, а ново начало за световната общност, която превърна Клуж-Напока във феномен. В продължение на четири дни и четири нощи фенове от всички краища на света ще преживеят най-интензивното издание досега, с незабравими моменти, създадени специално за тях“, добавиха организаторите.

През 2025 г. Untold затвърди позицията си в Топ 3 на световните фестивали, редом с Tomorrowland (Белгия) и Ultra Music Festival (Маями), превръщайки се в истински посланик на Румъния на международната сцена на големи събития, отбелязват организаторите на събитието.

