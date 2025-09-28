Протестно автошествие, организирано от "Възраждане", потегли от Плевен към Ловеч

Протестно автошествие, организирано от партия „Възраждане“, потегли от Плевен към Ловеч. Нашият протест е срещу правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС и „Има такъв народ“, каза пред БТА областният координатор на партията Кирил Тодоров.

Всички ние искаме вредното за България правителство да си отиде, защото то е заченато по порочен начин. Две от партиите в него по време на предизборната кампания през миналия октомври забравиха какво са обещали на своите избиратели, допълни Тодоров. Той посочи, че конкретно за Плевен действията на правителството не водят до подобряване условията на живот на жителите на града.

Според протестиращите в страната липсват чуждестранни инвестиции, което води до това, че „все повече предприятия се закриват, доходите на хората намаляват, а цените да се увеличават“. От „Възраждане“ смятат, че вкарването на страната ни в еврозоната ще доведе до обедняване на българите.

Искаме оставка на правителството, провеждане на нови избори, но по нови правила, за да се изключи всякаква възможност за манипулиране на вота, заяви Тодоров.

Протестното шествие се отправи към пътния възел при Абланица, където към него ще се влеят протестиращи от още три области на страната. Оттам ще се насочи към автомагистрала „Хемус“ на територията на Ловешка област.